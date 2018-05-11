Пятница, 11 Мая 2018 18:08

АрмИнфо.Невзирая на дождливую погоду, сегодня Вв Ереване на улице М.Сарьяна в промежутке от ул. Туманяна до ул. Пушкина стартовал фестиваль вина Yerevan Vine Days, приуроченный 2800-летию Еревана. Организатором винного фестиваля выступает компания Эвенттура.

В ходе мероприятия армянские виноделы представили свыше 200 видов лучших армянских и арцахских вин и блюда армянской и международной кухни из более чем 35 ереванских ресторанов.

Примечательно, что в этом году организаторы предоставили возможность посетителям приобрести винный дегустационный комплект, стоимостью 4 тыс. драмов. который дает возможность посетителю дегустировать порядка 25 видов вин и 2 винных коктейля. А сам комплект включает в себя винный бокал со специальным логотипом, чехол для бокала, купон-буклет, где на двух языках – русском и английском будет содержаться информация о всех производителях- участниках мероприятия. При этом на каждой странице производителя будет прикреплен один дегустационный билет с его логотипом. Стоимость экстра купона для дегустации одного бокала вина составит 400 драмов. В течение 2 дней фестиваля (11-12 мая) на улице Сарьяна работает 6 пунктов продаж.

Вечер проходит под сопровождение рок, джаз и национальной музыки в исполнении лучших армянских групп, диджеев. Гостей в эти дни ожидает много сюрпризов. Время начала фестиваля 18:00 и продлится до 23:00. Вход бесплатный.