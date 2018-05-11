Пятница, 11 Мая 2018 18:05

АрмИнфо. Правительство Армении в месячный срок представит предложение о предоставлении предусмотренных законом гарантий об обеспечении квартиры отставному президенту РА Сержу Саргсяну. Кабмин Армении 11 мая, внес соответствующие изменения в постановление правительства от 29 марта 2018 года о безвозмездной передаче одного из семи особняков Конда 3-му президенту РА Сержу Саркисяну.

И.о. главы Минюста Армении Давид Арутюнян, представляя проект решения, напомнил постановление правительства от 29 марта 2018 года, согласно которому один из семи особняков Конда безвозмездно на правах собственности был передан 3-му президенту Армении. Однако, уже 19 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян в ходе заседания правительства отказался от права собственности на правительственный особняк, который был ему подарен решением правительства Армении, предложив уже следующему Кабмину принять решение о предоставлении жилья отставному президенту, когда "в кресле премьер-министра будет сидеть другой человек". "Сегодня главой правительства является другой человек и во исполнение его поручения, мы предлагаем принять новый проект решения, а право пользоваться данной социальной гарантией предоставлено отставному президенты по закону",- пояснил Арутюнян. Как заметил премьер-министр Армении Никол Пашинян, задача для всех ясна. "По сути, произошла приватизация одного из правительственных особняков и в результате дальнейших событий возникла необходимость признать данную часть решения правительства недействительной и найти иные пути решения в рамках закона", - заявил он. В связи с этим Пашинян поручил руководителю своего аппарата Эдуарду Агаджаняну в месячный срок представить предложение о предоставлении предусмотренных законом гарантий об обеспечении квартиры отставному президенту РА Сержу Саргсяну.

Напомним, что 19 апреля тогда еще премьер-министр Армении Серж Саргсян, выразив благодарность за ранее принятое Кабмином решение предоставить 3-му президенту Армении один из 7 особняков правительственной дачи у столичного района Конд, заявил, что из-за смены ситуации принял решение отказаться от права собственности на этот дом. Серж Саргсян попросил поручить соответствующим лицам подготовить проект решения - для его принятия на следующем заседании. "Сейчас не время для решения жилищного вопроса третьего президента Армении. К этому вопросу можно обратиться в дальнейшем, когда в этом кресле будет другой премьер-министр. Я надеюсь, что вы с пониманием относитесь к моему решению. Еще раз хочу поблагодарить вас за принятие такого решения", - заявил Серж Саргсян. Однако, 8 мая новым премьером Армении был избран Никол Пашинян, который 9 мая в Арцахе на пресс-конференции заявил, что правительство уважит заявление Сержа Саргсяна касательно отказа от особняка. "После этого в качестве экс-президента, в установленном законом порядке, будут определены предусмотренные возможности> - добавил он. Отметим, что "правительственные дачи", находящиеся в центре Еревана в охраняемом участке Разданского ущелья, были построены еще в советские времена. Там обычно жили руководители республики, однако после отставки все они переезжали оттуда. И лишь для Сержа Саргсяна было сделано исключение.