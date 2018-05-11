Пятница, 11 Мая 2018 16:01

АрмИнфо. В Камерном зале театра "Астана Опера" презентуют уникальный благотворительный проект "Музыка в темноте". Артисты представят свою музыкально-поэтическую программу в абсолютной темноте, передаёт официальный сайт столичного акимата со ссылкой на пресс-службу театра.

Сообщается, что зрители станут участниками уникального и смелого эксперимента: сделают шаг в темноту, чтобы по-новому раскрыть для себя мир музыки и поэзии.

В уникальной программе прозвучат вокальные и инструментальные произведения композиторов-классиков и композиции современных авторов.

В ней примут участие солисты оперы и артисты оркестра "Астана Опера". В проекте также выступят профессиональные незрячие музыканты, которые исполнят произведения композиторов-классиков и национальных авторов. В концерте прозвучат стихи.

"Цель проекта – привлечение внимания к проблемам молодёжи с ограниченными возможностями. Концерты в темноте меняют привычное восприятие музыки, окружающего мира, знакомых людей и себя самого. Темнота активизирует работу фантазии и воображения. Вы начинаете не просто слышать, но и "видеть" музыку", – говорится в сообщении театра.