Пятница, 11 Мая 2018 17:53

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) запускает востребованную со стороны клиентов возможность получения процентов по вкладам непосредственно в момент оформления депозита. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, возможность распространяется на вклады "Выгодный" и "Прогрессивный" в драмах со

сроком до 1 года. Банк ВТБ (Армения) от клиентов принимает драмовые вклады по рыночным ставкам, в частности: вклад "Выгодный" в AMD - без возможности пополнения депозита и использования средств в течение срока действия, имеет высокую доходность - до 9,75%; вклад "Прогрессивный" в AMD - без возможности пополнения депозита с доходностью до 9,3%.

Благодаря новой возможности, которая действует до 25-го мая, вкладчики могут использовать свои проценты от вкладов заблаговременно, не дожидаясь срока завершения вклада.

Оформить вклад в Банке ВТБ (Армения) могут физические лица - резиденты и не резиденты РА, предоставив документ, удостоверяющий личность. При открытии вклада Банк предоставляет клиентам в подарок бесплатную карту MasterCard на весь срок действия депозита. Также в момент оформления вклада и в течение всего срока его действия вкладчик имеет возможность получить кредит под залог своего вклада на выгодных условиях.

Подробную информацию о новой возможности можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения), на сайтеwww.vtb.am, а также позвонив в Единую информационную службу Банка по номеру 87-87.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, портфель срочных депозитов Банка ВТБ (Армения) на 1 января 2018 года составил 99 млрд драмов, из коих 85.6 млрд - это средства физлиц. В структуре обязательств Банка на долю срочных депозитов приходится 56,4%. По портфелю срочных депозитов Банк занимает на эту дату 7- ую позицию, а по срочным вкладам физлиц - 6-ую позицию. (Расчетный курс драма на 31.12.2017г составил 484,10 др/$1).

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во

всех областях.