Пятница, 11 Мая 2018 17:47

АрмИнфо."Если Армения откажется от своей враждебной политики в отношении Турции, от территориальных претензий к ней и захочет открыть новую страницу в отношениях с Анкарой, мы изучим это предложение и дадим свой ответ". Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йлдрм, отвечая на заявление нового премьера Армении Никола Пашиняна о готовности установить отношения с Анкарой без предусловий.

Как сообщает Хюрриет, турецкий премьер заверил, что Анкара не желает иметь вражеских отношений с кем-либо, особенно с соседями. "Если поступит такое предложение, мы его рассмотрим, исходя из наших государственных интересов",- резюмировал турецкий премьер.

Отметим, что во время пресс-конференции в Степанакерте новый премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов нормализовать отношения с Анкарой без предусловий, но и Анкара на этом пути не должна выдвигать условия. Вместе с тем, Пашинян заявил, что вопрос международного признания Геноцида армян остается во внешнеполитической повестке Еревана.

Что касается утверждения Йлдрма о территориальных претензиях Армении к Турции, то такого вопроса во внешнеполитической повестке Еревана на сегодняшний день нет.