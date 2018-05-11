Пятница, 11 Мая 2018 17:27

АрмИнфо.В краткосрочной перспективе новому правительству необходимо внести законодательные изменения для создания среды, в которой можно обеспечить проведение честных и справедливых выборов. Такое мнение в ходе пресс-конференции 11 мая выразил председатель Республиканского союза работодателей Армении (РСРА) Гагик Макарян.

Он отметил, что ожидания общественности, связанные с назначением Никола Пашиняна на должность главы республики, достаточно высокие. «Он пришел к власти честным путем. И чтобы эта волна всенародного доверия постоянно поддерживала его, Пашинян должен обеспечить эффективные результаты», - сказал Макарян. В этой связи эксперт отметил, что Республиканский Союз отравил премьер-министру РА программу, направленную на решение основных экономических проблем в Армении частности снижение уровня бедности, безработицы, миграции и др. Программа, по его словам, содержит 10 страниц, где отмечены предложения касательно сельского хозяйства, машиностроения, ВПК, строительства и др.

«Всем известно, что свыше 40% земельных угодий в Армении непригодные для сельского хозяйства. Мы предлагаем правительству безвозмездно иностранным или местным инвесторам, в рамках утвержденного правительством бизнес-плана, на долгосрочный период сдать эти земли с целью их восстановления и использования в сельскохозяйственных целях», - пояснил экономист. В тех случаях, когда расходы не будут оправдывать сельскохозяйственную деятельность, согласно предложению Макаряна, данные земли можно использовать для строительства станций солнечной энергетики, обеспечив тем самым фермерским хозяйствам и перерабатывающим предприятиям дополнительные источники энергии.