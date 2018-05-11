Пятница, 11 Мая 2018 17:13

АрмИнфо. 9 мая Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил рабочий визит в Алматинскую область. Глава государства прибыл в город Ушарал, где ознакомился с деятельностью нового аэропорта и перспективами развития малой авиации в области, осмотрел новое здание железнодорожного вокзала в поселке Акщи Алакольского района.

В ходе визита Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений центральным государственным и местным исполнительным органам по дальнейшему развитию туризма в стране.

«Алаколь должен стать самым посещаемым местом в Казахстане. Его отличает выгодное расположение, что делает объект доступным для жителей всех регионов. Уникальность озера состоит в лечебных свойствах воды, содержащей радон, щелочь и другие полезные элементы. В этой связи Алаколь представляет большую важность для нашей туристической отрасли», - сказал Нурсултан Абишевич.

Редакция медиа-портала Caravan.kz решила узнать, насколько Алаколь готов стать главной туристической зоной Казахстана и какова ситуация на курорте в данный момент.

ОЗЕРО

Алаколь – соленое бессточное озеро Казахстана, которое находится на границе Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

ТУРИЗМ

Туристическая инфраструктура на озере развивается в течение многих лет, но на сегодняшний день можно отметить лишь три места, где расположены туристические объекты: Акши и Коктума (юго-западный берег), село Кабанбай (юго-восточный берег).

Также у озера функционируют пансионаты и базы отдыха, которые встречают как казахстанских, так и иностранных туристов.

КОММЕНТАРИИ ТУРИСТОВ

Судя по отзывам на одном из порталов - каталогов зон отдыха в Казахстане, большинство пользователей остаются довольны отдыхом в пансионатах и базах отдыха возле озера. Они лестно отзываются об обслуживании, условиях проживания, кухне и т.д.

ЦЕНЫ

Проживание на Алаколе стоит от 1000 тенге в сутки с человека. За эту стоимость можно найти одно койко-место без каких-либо условий. У частников цены на проживание начинаются с полутора тысяч с человека при двух-трехместном заселении. Питание оплачивается отдельно, в пределах 2000-2500 тенге с человека за завтрак, обед и ужин. Жилье с условиями оценивается в среднем в 5000 тенге, питание также оплачивается отдельно.

В пансионатах цены разнятся: есть такие, где с человека берут меньше 3000 тенге с питанием, а есть и такие, в которых двухместный номер без питания стоит почти 30 тысяч. При этом нельзя сказать, что условия проживания в них отличаются в десять раз.Такие данные приводил Motor.kz еще в 2016 году, и с тех пор каких-то значительных изменений не произошло.

ЧЕМ СЕБЯ ЗАНЯТЬ

К сожалению, в отличие от того же Иссык-Куля на Алаколе крайне не хватает тематических мест, чтобы скрасить свободное время. Помимо купания, на ум приходит только рыбалка, но это развлечение не для всех.

ИТОГ

Учитывая все вышеперечисленные факторы, трудно сказать, готов ли Алаколь стать самым посещаемым местом в Казахстане. Но ясно одно - хорошо развитый внутренний туризм несет в себе массу положительных последствий для самих казахстанцев: например, не нужно будет тратить баснословные деньги на перелеты и проживание за границей. Так что остается надеяться, что поручение Президента будет выполнено как можно скорее.

Автор: Ахмед Талапулы