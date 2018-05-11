Пятница, 11 Мая 2018 17:07

АрмИнфо.В Армении будет создано ГНКО "Военно- технический научно-исследовательский институт", подведомственный министерству обороны республики. Соответствующий проект решения был утвержден на заседании правительства 11 мая.

Как заявил замминистра обороны, председатель Государственного военно­промышленного комитета МО РА Давид Пахчанян, представляя документ, цель Военно-технического научно-исследовательского института обеспечить реализацию задач по осуществлению научно-технических разработок и создать предпосылки для реализации на внешних рынках продукции военного назначения отечественного производства. Помимо этого, предметная цель деятельности НИИ, путем представления тактико-технических задач регулировать проведение специальных исследовательских работ и научно-техническое сопровождения всего процесса.

Вместе с тем, по словам Пахчаняна, у данного института нет функции по проведению собственных разработок, он должен составлять тактико-технические задания, это и будет его основной задачей. "Наша задача понять, в чем нуждаются ВС, увидеть, какова ситуация в мире, какие направления приоритетны для развития. Институт выступит связующим звеном между организациями и институтами-разработчиками, которая четко сформулирует задачу", - указал он. Как сообщил замминистра, речь идет о небольшой структуре, численность персонала на первом этапе составит 10 человек, которая будет выполнять не замещающую, а дополняющую функцию, тем более, что "количество научно-исследовательских работ увеличивается, а работать в прежнем стиле будет сложнее".