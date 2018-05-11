Пятница, 11 Мая 2018 17:04

АрмИнфо.ЗАО Зангезурский медно­молибденовый комбинат работает в штатном режиме. Об этом говорится в заявлении ЗАО, поступившем в АрмИнфо.

При этом в заявлении подчеркивается, что с 10 мая сотрудники различных подразделений комбината выступали с требованием о пересмотре зарплат и другими вопросами, связанными с рабочим процессом.

Согласно заявлению, утром 11 мая гендиректор компании Мгер Полосков провел совещание с сотрудниками коллектива, в ходе которого часть поднятых вопросов нашла свое решение, другая находится в стадии рассмотрения. "Разрабатываются механизмы и устанавливаются сроки по их решению",- отмечают авторы заявления.

Отметим, что ранее в АрмИнфо поступила информация о том, что сотрудники предприятия вот уже вторые сутки проводят забастовку, требуя повышения зарплат.