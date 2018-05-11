Пятница, 11 Мая 2018 16:55

АрмИнфо. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, о том, что у него спросил американский коллега Дональд Трамп во время встречи в США, пишет "Спутник-Казахстан".



- В январе я был в Америке с рабочим визитом. Президент США Дональд Трамп спросил меня, с какими странами у нас есть конфликты. Я сказал, что ни с какой. Все страны уважают нас, а мы их, — сказал президент, выступая на праздничном концерте ко Дню единства народа Казахстана.

Президент заявил, что Казахстан проповедует единство, свободу и равные возможности каждому человеку. Он отметил, что независимое казахстанское государство было построено благодаря единству народа.