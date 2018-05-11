Пятница, 11 Мая 2018 16:44

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин 14 мая в Сочи на полях саммита ЕАЭС проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 11 мая сообщил журналистам и. о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.

По его словам, предстоит достаточно напряженная повестка дня, так как у Путина запланированы встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, и с президентом Беларуси Александром Лукашенко, и с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Отметим, что сегодня правительство Армении одобрило проект "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", который свидетельствует о том, что Армения будет представлена в составе Высшего Евразийского экономического совета на уровне премьер-министра.

Ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал журналистам, что намерен принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Сочи 14-го мая.