Пятница, 11 Мая 2018 16:43

АрмИнфо.Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян, несмотря на ранние несогласия с Николом Пашиняном, согласился на пост главы Полиции Армении для того, чтобы показать общественности, что правоохранительный орган стоит рядом с народом. Об этом заявил журналистам новоназначенный глава Полиции Армении Валерий Осипян 11 мая после заседания правительства.

Как указал Осипян, премьер-министра Армении Никол Пашинян, назначая

его на пост главы Полиции, поставил перед ним ряд задач,

приоритетными их них являются борьба с коррупцией и преступностью.

Как указал он, вне зависимости от того о ком идет речь, в новой

Армении все будут равны перед законом, даже, если эти лица будут из

числа личной охраны экс-главы Полиции Владимира Гаспаряна и экс-депутата РПА Мгера Сердракяна, которые согласно СМИ, применили насилие в отношении мирных демонстрантов.

По словам Осипяна, и ранее в системе Полиции проводились мероприятия по борьбе с коррупцией. Однако в будущем, Валерий Осипян планирует им заняться более кардинально. Он также не исключил, что в возглавляемой им системе будут кадровые изменения. "Заверяю вас, коррупция в системе будет искоренена", - заявил он.

Как считает новый глава Полиции, задумка с его назначением состояла в том, чтобы всему миру показать, что правоохранительный орган может и должен быть рядом с народом, и то, что произошло в Армении, может быть примером для всего мира. Что касается его деятельности в системе, то как отметил Осипян, он действовал только по совести и в рамках закона. "До сих пор не было ни одного приказа, который выходил за рамки закона, даже применение физической силы в отношении сограждан было в рамках закона, а если были те, в отношении которых была применена неадекватная сила, то я готов просить прощения за доставленные неудобства", - заключил он.