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АрмИнфо.Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян, несмотря на ранние несогласия с Николом Пашиняном, согласился на пост главы Полиции Армении для того, чтобы показать общественности, что правоохранительный орган стоит рядом с народом. Об этом заявил журналистам новоназначенный глава Полиции Армении Валерий Осипян 11 мая после заседания правительства.
Как указал Осипян, премьер-министра Армении Никол Пашинян, назначая
его на пост главы Полиции, поставил перед ним ряд задач,
приоритетными их них являются борьба с коррупцией и преступностью.
Как указал он, вне зависимости от того о ком идет речь, в новой
Армении все будут равны перед законом, даже, если эти лица будут из
числа личной охраны экс-главы Полиции Владимира Гаспаряна и экс-депутата РПА Мгера Сердракяна, которые согласно СМИ, применили насилие в отношении мирных демонстрантов.
По словам Осипяна, и ранее в системе Полиции проводились мероприятия по борьбе с коррупцией. Однако в будущем, Валерий Осипян планирует им заняться более кардинально. Он также не исключил, что в возглавляемой им системе будут кадровые изменения. "Заверяю вас, коррупция в системе будет искоренена", - заявил он.
Как считает новый глава Полиции, задумка с его назначением состояла в том, чтобы всему миру показать, что правоохранительный орган может и должен быть рядом с народом, и то, что произошло в Армении, может быть примером для всего мира. Что касается его деятельности в системе, то как отметил Осипян, он действовал только по совести и в рамках закона. "До сих пор не было ни одного приказа, который выходил за рамки закона, даже применение физической силы в отношении сограждан было в рамках закона, а если были те, в отношении которых была применена неадекватная сила, то я готов просить прощения за доставленные неудобства", - заключил он.
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|Банк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладов
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|Руководство Зангезурского медно-молибденового комбината утверждает: ЗАО работает в штатном режиме
|Кремль: На полях саммита ЕАЭС состоится встреча Путин-Пашинян
|Новый глава Полиции РА заверяет: Коррупция в системе будет искоренена
|Gallup: Большинство жителей Армении убеждены - внешние силы не замешаны в "бархатной революции"
|Пашинян заверил: Левон Ераносян будет снят с должности командующего внутренними войсками Полиции Армении
|И.о. главы Минтранса Армении не желает продолжать работу на э том посту
|Gallup: Преобладающее большинство жителей Армении положительно оценивают закрытие улиц, как метода борьбы
|Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна с избранием на пост премьер- министра Армении
|Мэр Еревана не намерен подавать в отставку
|Beeline в рамках совместной акции обеспечил бесплатный доступ своих абонентов к сервисам Яндекса
|ВЦИОМ: россияне чаще всего называют события в Армении "бархатной революцией"
|Посол Армении и председатель Сената парламента Румынии обсудили внутриполитическую ситуацию в РА
|Левон Алтунян пока не решил, останется ли он в составе нового правительства
|Президент Армении и глава миссии ЕС в РА обсудили внутриполитическую ситуацию в республике
|Ованес Игитян: Вследствие оплошности властей Армении карабахская сторона перестала участвовать в переговорном процессе по Карабаху
|Никол Пашинян: Поддержка фермерам, пострадавшим при стихийных бедствиях, должна быть не формальной, а эффективной
|Первый замначальника Полиции Армении: Я принял решение об отставке, прошу не искать подтекста в моих словах и решениях
|Никол Пашинян: Давид Тоноян будет назначен министром обороны Армении
|Gallup: 99.1 % жителей Армении положительно оценили движение "Мой шаг" Никола Пашиняна
|Главной задачей формируемого правительства будет организация прозрачных выборов в парламент и искоренение коррупции
|Никол Пашинян оставит должность премьер-министра Армении, если потеряет поддержку народа
|Премьер: Ответственный полицейский, который принимает коррупционные решения, должен ждать быстрой реакции со стороны правоохранительных органов
|Группа поддержки Армении Конгресса США приветствует демократические перемены в РА
|CashBack в 25% от Конверс Банка для фестиваля "Дни вина в Ереване 2018"
|Представители офиса Омбудсмена Армении посетили объявивших голодовку заключенных
|Состоялся телефонный разговор премьер-министров Армении и Грузии
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 11-го мая
|Сотрудники Зангезурского медно-молибденового комбината объявили бессрочную забастовку
|Образовательный фонд "Луйс" прекращает свою деятельность
|Валерий Осипян решительно настроен в искоренении коррупции в Армении
|МИД Армении ответил на категоричные заявления Алиева
|Министр Диаспоры подает в отставку
|Туск и Юнкер поздравили Никола Пашиняна в связи с избранием на пост премьер- министра Армении
|Мишель Сайдерс: Соединенные штаты продолжат поддерживать усилия по решению нагорно-карабахского конфликта путем переговоров
|Германия признала аттестаты о 12-летнем образовании выпускников школ Армении
|Никол Пашинян выразил надежду на то, что новые главы СНБ и Полиции Армении искоренят коррупцию в стране
|МИД Азербайджана: Баку считает неверным принимать предложение об участии в переговорах Нагорного Карабаха
|Президент Армении назначил глав СНБ и Полиции Армении
|Шармазанов посоветовал Пашиняну быть более осмотрительным в формулировках по карабахскому вопросу
|Никол Пашинян: Должность главы Полиции РА займет замначальника Полиции Еревана Валерий Осипян
|Бывший глава СНБ Армении Георгий Кутоян направил послание сотрудникам ведомства
|Вардан Арамян сложил с себя полномочия и.о. министра финансов Армении
|Никол Пашинян приглашает Георгия Квирикашвили в Армению
|Президент Армении утвердил отставку главы СНБ и начальника Полиции
|Очерчивается состав нового правительства Армении
|В GeoProMining отметили 73-ую годовщину Победы
|Арт-выставка Armenia Art Fair состоится в Ереване при поддержке Beeline
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