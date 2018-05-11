Пятница, 11 Мая 2018 16:19

АрмИнфо.Большинство жителей Армении убеждены, что внешние силы не замешены в "бархатной революции". Об этом 11 мая на пресс-конференции в Ереване заявил директор представительства Gallup International Association в Армении Арам Навасардян, представляя итоги опроса "Бархатная революция в цифрах", проведенного с 4-го по 9 мая.

В том, что внешнего воздействия на процессы в Армении не было убеждены 85.7% респондентов, ещё 2.1% полагают, что за революцией стоят США, 1.2% - Россия, 1.1% - ЕС, 0.7% - иные страны, еще 9.6% затруднились ответить.

На вопрос о том, как изменится внешнеполитический вектор Армении,

48.3% опрошенных выразили убеждение, что республика будет вести сбалансированную политику со всеми влиятельными центрами, 17.8% считают, что углубится российский вектор, 11.4% - европейское направление, 6.3% - американское, 2.8% - другое, 20.5% - затруднились ответить.

Примечательно, что 68.3% положительно оценили реакцию российских СМИ на ситуацию в Армении, 13.4% - отрицательно, еще 18.4% -затруднились ответить. 79.2% положительно оценили реакцию СМИ США и ЕС, 3.6% - отрицательно, еще 17.3% - затруднились ответить.

Занимательно и то, что 77.7% опрошенных убеждены, что Николу Пашиняну удастся в течение 6 месяцев решить насущные проблемы страны, меж тем

14.8% - убеждены, что не удастся, еще 7.4% - затруднились сказать.

На вопрос, если завтра будут выборы, за кого вы проголосуете, 66.3% опрошенных высказались за блок "Елк", 8.5% - партию "Гражданский

договор", 3.8% - Республиканскую партию Армении, 3.2% - "Процветающую Армению", 2.1% - блок "Царукян", 1.9% - АРФД, 0.2% - "Просвещенную Армению", 0.4% - "Наследие", 0.7%- другое, 3.7% - ни за кого, еще

9.1% - затруднились сказать.

В телефонном опросе приняли участие 809 человек по всей республике: 33% из Еревана, 67% областей Армении. Погрешность опроса 3,5%.