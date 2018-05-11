Пятница, 11 Мая 2018 15:55

АрмИнфо. Командующий внутренними войсками Полиции Армении Левон Ераносян будет снят с должности. Об этом заявил в беседе с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На вопрос, понесет ли Ераносян наказание за свои поступки, Пашинян ответил: "Часть наказания, которая находится в юрисдикции премьер-министра, будет реализована, а по остальным частям я уже говорил о том, что не могу одновременно быть премьером, следователем, прокурором и судьей". Как указал премьер, по конкретным делам будет проведено расследование, и даны соответствующие ответы по ним.

Касаясь критики относительно назначения Валерия Осипяна на посту главы Полиции, Никол Пашинян заявил, что согласно закону РА "О полиции", начальником ведомства должен быть действующий кадр - "человек из системы". "Было очевидно, что любое назначение встретит неоднозначную реакцию со стороны общественности. Но, как и обещал, на эту тему я сегодня еще пообщаюсь с общественностью",- пояснил он.