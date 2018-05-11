Пятница, 11 Мая 2018 15:54

АрмИнфо. И.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян сообщил, что не желает продолжать работу на посту министра.

"Уважаю Никола Пашиняна, его подходы, но, в любом случае, считаю, что могу быть более полезным Армении и на других позициях, не обязательно в должности министра",- заявил журналистам Ваан Мартиросян, 11 мая после заседания правительства.

Как отметил Мартиросян, еще до назначения на должность главы Минтранса он уже пытался быть полезным Армении. "Если помните, какой была ситуация с качеством интернет-связи в Армении ещё 10 лет назад и какой она стала сегодня, то могу сказать, что я внес свой вклад" - подчеркнул он.

Вместе с тем, как указал и.о. главы Минтранса, его нежелание работать в составе нового правительства, не связано с личностью Никола Пашиняна, а с отсутствием желания и далее работать на посту министра. Он также не исключил, что покинет ряды Республиканской партии, заявив, что "время покажет".

По словам Мартиросяна, у него нет опасений относительно того, что начатые при нем программы останутся незавершёнными. "Программы носят продолжительный характер, и я надеюсь, что все они будут реализованы", - заявил он, добавив, что не уверен в том, что представленные им программы были наилучшими, а программы будущего министра транспорта, связи и информационных технологий будут хуже. "Всё временно, не обязательно, чтобы человек находился в должности министра и именно на данном посту выполнял свою работу. Каждый на своем месте должен работать по совести", - отметил Ваан Мартиросян