Пятница, 11 Мая 2018 15:53

АрмИнфо. Преобладающее большинство жителей Армении положительно оценивают закрытие улиц, как метода борьбы. Об этом 11 мая на пресс-конференции в Ереване заявил директор представительства Gallup International Association в Армении Арам Навасардян, представляя итоги опроса "Бархатная революция в цифрах", проведенного с 4-го по 9 мая.

Так, 87.1% опрошенных положительно оценивают перекрытие улиц и перекрестков, а также препятствование передвижению транспортных средств, 8.7% - отрицательно, еще 4.25 - затруднились ответить.

При этом, для 97% респондентов приемлем подобный метод смены власти.

Вместе с тем, 76.1% опрошенных положительно оценили поведение участников акций протестов, 22.2 % - скорее положительно, скорее отрицательно 1%, 0.2% - отрицательно, еще 04.% затруднились ответить.

Примечательно, что 21.4 % респондентов полностью положительно оценили работу полиции в эти дни, 48.7% - скорее положительно, скорее

отрицательно 14%, и лишь 11.5% - негативно отнеслись к деятельности правоохранителей, еще 4.4% - затруднились сказать.

90.8% респондентов в целом положительно оценили новый имидж Никола Пашиняна, и лишь 3.6% - отрицательно, еще 5.7% - затруднились сказать.

В тоже время, 74.4% опрошенных отрицательно оценили поведение Республиканской партии Армении в дни протестов, еще 19.7% - положительно, еще 5.9% - затруднились сказать.

В телефонном опросе приняли участие 809 человек по всей республике: 33% в Ереване, 67% в областях Армении. Погрешность опроса 3,5%.