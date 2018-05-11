В заявлении, в частности говорится: "Поздравляю Вас с избранием на должность премьер- министра. Как надежный партнер Германия продолжит содействовать Армении в вопросах модернизации и проведения реформ, в укреплении двухсторонних дружеских отношений, а также мирному развитию региона. Я приветствую тот факт, что в последние дни и недели все участники внутриполитических событий в Армении проявили сознательность во благо армянского народа. Желаю Вам успехов в Вашей должности, и в формировании правительства".

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