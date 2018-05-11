Пятница, 11 Мая 2018 15:48

АрмИнфо.Мэр Еревана Тарон Маркарян не намерен подавать в отставку, несмотря на требование оппозиции. Об этом Маргарян заявил в беседе с журналистами до заседания правительства.

"В нашей повестке такого вопроса нет, мы продолжаем нашу естественную, каждодневную деятельность. Местное самоуправление не является политическим институтом",- заметил Маркарян.

Отметим, что в эти дни напротив мэрии Еревана проходят акции с требованием отставки Тарона Маркаряна.

Напомним, что всего года назад Маркарян был избран на пост мэра Ереавна 76% голосов.