Пятница, 11 Мая 2018 15:43

АрмИнфо.Beeline совместно с Яндексом запускает беспрецедентную акцию, в рамках которой интернет-трафик в приложениях Яндекс.Такси, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Диск становится бесплатным. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Beeline, акция действует до 31 августа 2018 года.

Согласно источнику, абоненты тарифных планов <Смарт>, Quatro и Neomax смогут пользоваться сервисами, не расходуя свой интернет, и даже тогда, когда на счету закончились деньги.

хранилищем Яндекс.Диск, не заботясь о расходах на интернет-трафик. Это уникальное предложение на рынке Армении, и мы горды, что первыми сделали популярные приложения Яндекса всегда доступными нашим клиентам>, - заметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

<Яндекс.Такси работает уже в десяти странах, но Армения была и остается особенной для нас. Быстро и недорого вызвать такси можно уже в 14 городах страны - от Гюмри до Капана. Не стоит на месте и Яндекс.Навигатор - он оперативно показывает пробки, перекрытия дорог и умеет вести водителей в объезд, а недавно научился измерять загруженность улиц Еревана в баллах. Благодаря коллегам из Beeline и наши пользователи, и водители наших партнеров- таксопарков могут не переживать, хватит ли им интернета, и сэкономить деньги>, - - отметил директор по международному развитию Яндекс.Такси Мушег Саакян.

Дополнительную информацию можно получить: на сайте www.beeline.am; связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook; по бесплатному номеру 0611; или в офисах Beeline.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".