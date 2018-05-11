Пятница, 11 Мая 2018 15:31

АрмИнфо.Посол Армении в Румынии Сергей Минасян встретился с председателем Сената румынского парламента Кэлином Попеску-Тэричану.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, на встрече также присутствовал румынский депутат Варужан Восканян. Минасян представил внутриполитические процессы в Армении.

Вместе с тем, армянский посол подчеркнул важность скорейшей ратификации румынским парламентом соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Минасян также коснулся карабахского конфликта и подчеркнул, что Армения придает важность мирному урегулированию конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ. При этом он высоко оценил, сбалансированную позицию Румынии по этому вопросу в последние годы.

Стороны также коснулись предстоящего саммита Франкофонии в Ереване в октябре текущего года и важность участия румынской стороны на высоком уровне в мероприятиях.

Собеседники на встрече также обсудили широкий спектр вопросов региональной безопасности, в том числе и ситуацию на Ближнем Востоке.