Пятница, 11 Мая 2018 15:30

АрмИнфо. И.о. министра здравоохранения Армении Левон Алтунян пока не решил, останется он в составе нового кабинета министров или нет. "К данному вопросу вернусь после того, как получу соответствующее предложение",- заявил он журналистам 11 мая после заседания правительства Армении.

По словам Алтуняна, он продолжит выполнять обязанности и.о. министра здравоохранения до тех пор, пока этого посчитает нужным премьер-министр Никол Пашинян. Коснувшись ранних заявлений о том, что в сфере здравоохранения Армении он наметил работу на ближайшее 5-летие, Левона Алтуняня заявил: "Программы, надеюсь, будут продолжены"

Напомним, что на данный момент нет официальной информации о том, кого премьер- министр видит на посту главы Минздрава. Вместе с тем, СМИ уже сообщают о том, что Никол Пашинян планирует назначить на этот пост нынешнего заместителя главы ведомства Самвела Маркаряна, который в свое время работал под руководством Левона Алтуняна в страховой компании "Инго Армения".