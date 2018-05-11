Пятница, 11 Мая 2018 15:21

АрмИнфо. В карабахском вопросе из-за недочетов властей Армении сформировались факторы, которые ограничивали возможности страны переговорном процессе. Об этом 11 мая на пресс-конференции заявил международный эксперт, экс- председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованес Игитян.

Игитян заявил, что основные просчеты Армении начались с того момента, когда второй президент страны Роберт Кочарян стал позиционировать себя как представитель и Арцаха, и Армении. Таким образом, через некоторое время НКР перестал участвовать в переговорах. "Затем должность главы государства занял человек, пришедший к власти через события 1-го марта, и он не мог представлять не только интересы Карабаха, но и интересы самой Армении, в то время как Никол Пашинян стал премьер-министром посредством избрания народом. Очень важен тот факт, что свой первый визит Пашинян совершил именно в Арцах и его заявление о возвращении карабахской стороны за стол переговоров крайне важно", - заявил Игитян.