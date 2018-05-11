Пятница, 11 Мая 2018 15:16

АрмИнфо. Новый состав Кабмина обязательно обратится к вопросу об эффективности противоградовых систем в Армении, а также обсудит более действенную помощь фермерам, пострадавшим при стихийных бедствиях. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашиняна 11 мая на заседании кабинета министров.

Еще до начала заседания правительства, Никол Пашинян попросил и.о. министра сельского хозяйства Армении Игнатия Аракеляна доложить о ситуации, сложившейся в результате выпавшего накануне града в Араратской области страны. Как сообщил Аракелян, для ознакомления с ситуацией в область направлена соответствующая группа. "По оперативным данным, урон не достиг больших масштабов, но, тем не менее, пострадали некоторые сады", - заявил он, добавив, что оценка ущерба будет вестись совместно с областными структурами. Далее новоизбранный премьер-министр поинтересовался о том, какие шаги ранее предпринимались правительством для компенсации понесенных потерь. Согласно установившейся практике, как заявил Аракелян, ранее правительство имело возможность сделать уступки в вопросах платы за воду или же земельного налога. "Большего, по моим сведениям, не предоставлялось", - заявил и.о. министра. Как заметил Пашинян, к данной теме стоит вернуться в будущем, поскольку "поддержка должна быть не формальной, а эффективной, чтобы реально люди чувствовали, что государство прилагает серьезные усилия, чтобы они вышли их тяжелого положения".

Вместе с тем, глава правительства задался вопросом относительно того, почему установленные в стране противоградовые системы не справляются с задачей. Как указал и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян, территории, которые понесли урон в результате последнего града были вне зоны покрытия данных систем. По его словам, на сегодня системы покрывают лишь 15% сельскохозяйственных земель в стране. "В рамках пилотного проекта есть определенные проблемы, которые будут решены с внедрением новой, современной системы из России. В течение двух лет планируется покрыть 70% земель", - заявил Давид Тоноян.