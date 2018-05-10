Четверг, 10 Мая 2018 22:06

АрмИнфо.Баку считает неверным принимать предложение об участии в переговорах Нагорного Карабаха. Как передает АПА, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов. По его словам, формат переговоров уже утвержден, он объявлен в рамках ОБСЕ.

"В качестве сторон в переговорах принимают участие Армения и Азербайджан, в качестве посредников - Франция, США и Россия. Мы верим, что переговоры будут продолжены в этом формате. Главным вопросом в переговорах будет скорейшее освобождение наших земель. Такие попытки предпринимались и ранее. Но это не реальность, а абсурд, не соответствует переговорному процессу. Нагорный Карабах - оккупированная территория Азербайджана и не является предметом обсуждений. Одним из вопросов повестки дня является возвращение вынужденных переселенцев на оккупированные земли", - отметил замминистра. Отметим, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в Степанакерте заявил о том, что формат переговорного процесса должен быть изменен и от имени Нагорного Карабаха с властями Азербайджана должен говорить президент Бако Саакян. "От имени Нагорного Карабаха должны говорить власти этой республики, как от имени Армении могут говорить только ее власти. Армения также является стороной конфликта и будет говорить от своего имени - я готов к переговорам. Армянская сторона за урегулирование конфликта мирным путем, хотя Азербайджан продолжает использовать агрессивную риторику. Я считаю, что главным фактором решения вопроса является правильный формат переговоров>,- отметил премьер Армении. По словам Пашиняна, Армению и Арцах риторика Азербайджана не пугала и не пугает, тем более сегодня, когда <наш народ и наша нация едины, как никогда",- заявил Пашинян.