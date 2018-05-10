Четверг, 10 Мая 2018 21:50

АрмИнфо. Заместитель начальника Полиции Еревана Валерий Осипян станет главой Полиции РА. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что решение было символическим. "Во время протестов я и Валерий Осипян были по разные стороны баррикад. Я решил, что после этого решения мы все будем на одной стороне. Это хороший символ искоренения культуры колючей проволоки в Армении", - сказал Н.Пашинян.

Он выразил надежду, что Валерий Осипян оправдает надежды граждан Армении. "Сегодня многое зависит от полиции. Правопорядок зависит от полиции. Перед Полицией поставлены очень четкие цели для того, чтобы граждане Армении чувствовали себя уверенно, защищенными, и ничего не должно угрожать этому чувству", - сказал Н.Пашинян.

Следует отметить, что 10 мая по предложению премьер-министра президент Армен Саргсян уволил начальника полиции Владимира Гаспаряна.