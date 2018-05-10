Четверг, 10 Мая 2018 21:34

АрмИнфо. Бывший глава СНБ Армении Георгий Кутоян направил послание сотрудникам ведомства. В нем Кутоян отметил, что последние дни его пребывания на должности были обусловлены необходимостью постоянного решения важных вопросов, связанных с необходимостью защиты страны от внутренних и внешних проблем, что и удалось беспечить благодаря любви к родине и ответственности.

Он выразил глубокую благодарность работникам службы за сотрудничество и доверие, а также выразил надежду что Служба продолжит беспристрастно осуществлять ваши полномочия.

Кутоян, в частности, выразить глубокую благодарность третьему президенту Республики Армения за оказанное ему доверие и постоянную поддержку Службы национальной безопасности.

"Деятельность органов национальной безопасности, высокий уровень подготовки персонала, умелая и грамотная работа, и, самое главное, высокое осознание долга заслуживают высокого уважения"., отметил Кутоян

Отметим, что 10 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян часом ранее предложил президенту страны Армену Саркисяну уволить главу СНБ Георгия Кутояна. В тот же день президент Армении подписал данный указ.