Четверг, 10 Мая 2018 21:46

АрмИнфо. Армения не является и никогда не являлась стороной карабахского конфликта она была есть и будет, гарантом безопасности Арцаха. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил вице-спикер Парламента, пресс секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов, касаясь заявления нового премьера РА Никола Пашиняна, сделанного в Степанакерте о том, что Армения также является стороной карабахского конфликта.

<Ни в одном международном документе Армения не указывается в качестве стороны карабахского конфликта. Сторонами конфликта являются Арцах и Азербайджан. Карабахский конфликт не территориальный спор между Арменией и Азербайджаном, это вопрос права арцахского народа на самоопределение. Представлять конфликт в таком свете опасно и недальновидно, это противоречит позиции армянских сторон и не исходит ни из интересов Арцаха, ни Армении", - резюмировал Шармазанов, посоветовав новому премьеру впредь быть более осмотрительным в формулировках, поскольку он теперь не лидер оппозиции, а официальный представитель Армении.