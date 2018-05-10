Четверг, 10 Мая 2018 21:30

АрмИнфо. Вардан Арамян сложил с себя полномочия и.о. министра финансов Армении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В заявлении Вардана Арамяна, в частности, говорится: "Дорогие соотечественники, В составе правительства РА мне был доверен пост министра финансов, к чему я отнесся с большой ответственностью. Наша команда была нацелена на решение ряда ключевых проблем, противостоять вызовам, с которым сталкивалась республика, и с честью преодолеть их. За этой короткий период времени я предпринимал все попытки для достижения положительных результатов в сфере управлении финансами, во благо будущего страны. Складываю с себя полномочия и.о. министра финансов, в надежде, что новое правительство продолжит поиск эффективных решений в сложном и ответственном деле улучшения жизни граждан и повышения экономически стабильной.

Хочу сказать слова благодарности всему персоналу министерства финансов за преданную, профессиональную и продуктивную работу. Благодарен представителям СМИ за оперативную и беспристрастную работу. Благодарен всем тем, с кем я имел честь работать.

Желаю нашей стране мира, экономической стабильности и новых перспектив развития, а новому правительству - успехов в начинаниях и усилиях. Одновременно хочу заверить, что со всей ответственностью буду выполнять функциональные обязанности и.о. министра, до вступления в должность нового министра".

Отметим, что Вардан Арамян родился 4 декабря 1975 года в Ереване. В 1997 году окончил Ереванский государственный институт народного хозяйства, а в 2004 году - курс школы Флетчера Университета Тафтс (США, Бостон). В 1999-2002 гг. работал специалистом департамента бюджетных отношений управления денежно-кредитной политики ЦБ Армении, в 2002-2003 гг. - старшим специалистом департамента анализа и моделирования в управлении денежно-кредитной политики ЦБ Армении, а в 2003- 2008 гг. - начальником департамента внешнеэкономических отношений управления денежно-кредитной политики ЦБ Армении. В2008-2013 гг. занимал должность заместителя министра финансов Армении, а в 2013 -2016 гг. - первого заместителя руководителя аппарата президента Армении. В должности министра финансов Армении работает с 20-го сентября 2016 года.