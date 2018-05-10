Четверг, 10 Мая 2018 18:02

АрмИнфо. Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает грузинского коллегу Георгия Квирикашвили в Армению и надеется, что также получит аналогичное приглашение из Грузии. "Конечно, я посещу Грузию как можно скорее.

Также приглашаю премьер- министра Грузии в Армению.

Надеюсь, получу такое же предложение из Грузии", - заявил Пашинян в эксклюзивном интервью грузинскому Первому каналу. Полную версию эксклюзивного интервью Первого канала с премьер-министром Армении можно будет увидеть в выпуске "Моамбе" в 21:00.