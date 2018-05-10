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|Армен Саркисян собирается поощрять и предлагать решения новому правительству
|Начальник Департамента по управлению госимуществом Арман Саакян покидает свой пост
|Конверс Банк приступил к первичному размещению сразу трех выпусков облигаций - драмовый, долларовый и евровый
|Адам Шифф: Эта мирная революция дает Армении возможность задействовать все таланты своих людей и наметить перспективный новый курс
|С 11 по 15 мая в Армении ожидаются дожди и грозы
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|Тер-Петросян: Пашинян исчерпал ресурс уличных акций, как метода давления на парламент
|В ANCA убеждены: Конституционные и мирные выборы Пашиняна в премьеры откроют новые возможности для взаимодействия США-Армения
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 10-го мая
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|Премьер-министр Пашинян: Репатриация армян на Родину должна стать одним из основных вопросов повестки дня Армении
|Пашиняна поздравил премьер-министр Литвы Саулиус Свернелис
|Спецпредставитель Генсека НАТО на Кавказе поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении
|Федерика Могерини и Никол Пашинян обсудили по телефону возможности укрепления связей между Европейским Союзом и Арменией
|Никол Пашинян: Меня выбрал народ, и мы являемся его правительством
|Премьер-министр Армении: Международное признание Арцаха- ключ к возможному объеднинению двух республик
|Премьер: Новоe правительствo будет сформированo по итогам консультаций со всеми парламентскими силами
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|Виген Саркисян: С точки зрения военного сотрудничества связи с Россией имеют исключительное значение
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|Виген Саркисян: Я не готов разделить политическую ответственность с командой Пашиняна
|Никол Пашинян поздравил соотечественников с праздником Победы и Мира
|Посол США: Мы готовы работать с новым правительством Армении, чтобы понять, чем можем помочь по вопросу борьбы с коррупцией
|Посол России: Путин и Пашинян в ходе телефонной беседы обозначили намерение продолжить всестороннее взаимодействие
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|Главы фискальных ведомств продолжат работу до формирования нового правительства
|Совет Европы готов оказать любую дополнительную помощь властям Армении
|Президент Арцаха присутствовал на торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, 26-летию создания Армии обороны НКР и освобождения г. Шуши.
|Директор СНБ представил новоизбранному премьер-министру ситуацию с безопасностью в Армении
|Никол Пашинян намерен сократить полномочия премьер-министра
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|Посольство США в РА не комментирует информацию относительно визита делегации ФБР в Армению
|Георгий Квирикашвили: Грузия твердо поддерживает братскую Армению
АрмИнфо. Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает грузинского коллегу Георгия Квирикашвили в Армению и надеется, что также получит аналогичное приглашение из Грузии. "Конечно, я посещу Грузию как можно скорее.
Также приглашаю премьер- министра Грузии в Армению.
Надеюсь, получу такое же предложение из Грузии", - заявил Пашинян в эксклюзивном интервью грузинскому Первому каналу. Полную версию эксклюзивного интервью Первого канала с премьер-министром Армении можно будет увидеть в выпуске "Моамбе" в 21:00.
|Никол Пашинян приглашает Георгия Квирикашвили в Армению
|Президент Армении утвердил отставку главы СНБ и начальника Полиции
|Очерчивается состав нового правительства Армении
|В GeoProMining отметили 73-ую годовщину Победы
|Арт-выставка Armenia Art Fair состоится в Ереване при поддержке Beeline
|Эдуард Агаджанян возглавит аппарат правительства Армении
|Карен Карапетян создаст свою политическую партию
|Пашинян: Армяно-грузинские отношения должны быть в стороне от геополитических факторов и влияния
|Депутат от фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Бабаян отказался от мандата
|Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян готов работать в составе нового правительства
|Армен Саркисян собирается поощрять и предлагать решения новому правительству
|Начальник Департамента по управлению госимуществом Арман Саакян покидает свой пост
|Конверс Банк приступил к первичному размещению сразу трех выпусков облигаций - драмовый, долларовый и евровый
|Адам Шифф: Эта мирная революция дает Армении возможность задействовать все таланты своих людей и наметить перспективный новый курс
|С 11 по 15 мая в Армении ожидаются дожди и грозы
|Первое заседание правительства Армении под руководством Никола Пашиняна перенесено на завтра - 11-е мая
|У здания мэрии Еревана проходит акция протеста "Откажи Тарону"
|Тер-Петросян: Пашинян исчерпал ресурс уличных акций, как метода давления на парламент
|В ANCA убеждены: Конституционные и мирные выборы Пашиняна в премьеры откроют новые возможности для взаимодействия США-Армения
|Замминистра по делам спорта и молодежи заявил о своей отставке с поста и выходе из РПА
|ААА: Мы приветствуем демонстрацию в Армении демократии в действии
|Франция приветствует диалог между политическими силами Армении
|Никол Пашинян предложил президенту уволить Владимира Гаспаряна и Георгия Кутояна
|Эчмиадзинцы со всего мира призвали Никола Пашиняна "отказать" генералу Манвелу Григоряну
|Никола Пашиняна поздравил генсек ОДКБ
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 10-го мая
|Никол Пашинян рад тому, что Серж Саргсян находится в Армении
|Премьер-министр Пашинян: Репатриация армян на Родину должна стать одним из основных вопросов повестки дня Армении
|Пашиняна поздравил премьер-министр Литвы Саулиус Свернелис
|Спецпредставитель Генсека НАТО на Кавказе поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении
|Федерика Могерини и Никол Пашинян обсудили по телефону возможности укрепления связей между Европейским Союзом и Арменией
|Никол Пашинян: Меня выбрал народ, и мы являемся его правительством
|Премьер-министр Армении: Международное признание Арцаха- ключ к возможному объеднинению двух республик
|Премьер: Новоe правительствo будет сформированo по итогам консультаций со всеми парламентскими силами
|Виген Саркисян считает безответственным заявления, озвученные с площади Республики на сообщения Минобороны Армении о сложной ситуации на передовой
|В Ереване широко отпраздновали День Победы
|Никол Пашинян: Армения готова к установлению дипотношений с Турцией без предусловий
|Никол Пашинян: Переговоры по урегулированию арцахского вопроса являются неполноценными без участия НКР
|Виген Саркисян: С точки зрения военного сотрудничества связи с Россией имеют исключительное значение
|Виген Саркисян: Участие военных в форме в гражданских акциях неприемлемо и точка
|Члены группы “Сасна црер” требуют объявления масштабной амнистии и немедленного освобождения политических заключенных
|Пашинян и Путин переговорили по телефону
|Баку обеспокоен заявлением нового премьера Армении по Карабаху
|Виген Саркисян: Я не считаю произошедшее в Армении революцией
|Минобороны: Шестеро лиц, задержанных на армяно-азербайджанской госгранице - уроженцы Бангладеша
|Виген Саркисян: Я не готов разделить политическую ответственность с командой Пашиняна
|Никол Пашинян поздравил соотечественников с праздником Победы и Мира
|Посол США: Мы готовы работать с новым правительством Армении, чтобы понять, чем можем помочь по вопросу борьбы с коррупцией
|Посол России: Путин и Пашинян в ходе телефонной беседы обозначили намерение продолжить всестороннее взаимодействие
|Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян поздравил премьер-министра РА с избранием
|И. о. министра обороны РА Виген Саркисян поздравил всех с праздником и подал в отставку
|Главы фискальных ведомств продолжат работу до формирования нового правительства
|Совет Европы готов оказать любую дополнительную помощь властям Армении
|Президент Арцаха присутствовал на торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, 26-летию создания Армии обороны НКР и освобождения г. Шуши.
|Директор СНБ представил новоизбранному премьер-министру ситуацию с безопасностью в Армении
|Никол Пашинян намерен сократить полномочия премьер-министра
|В Арцахе отмечают 26-летие освобождения Шуши
|Состоялась первая встреча президента Армении и новоизбранного премьер-министра
|Посольство США в РА не комментирует информацию относительно визита делегации ФБР в Армению
|Георгий Квирикашвили: Грузия твердо поддерживает братскую Армению
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
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|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
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|Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
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|Президент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны
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|Встреча армянских и российских парламентариев в Ереване ознаменовалась скандалом: Рыжков назвал Пашиняна “недоумком”
|Никол Пашинян: Если бы я знал, что есть иная возможность зафиксировать победу народа, я бы отказался от притязаний на пост премьера
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|Алексей Навальный пристыдил россиян примером Армении
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|Пашинян - Саргсяну: Народ взял власть в свои руки – моим задержанием вопрос не решится, а ситуация еще больше обострится
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