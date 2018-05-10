Четверг, 10 Мая 2018 17:54

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку начальника Службы национальной безопасности Георгия Кутояна и начальника Полиции РА Владимира Гаспаряна. Соответствующие указы опубликованы на сайте президенты Армении.

Сегодня утром, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту Армену Саркисяну уволить глав Полиции и СНБ Владимира Гаспаряна и Георгия Кутояна.

Отметим, что Владимир Гаспарян был назначен на должность начальника полиции 1 ноября 2011 года, а Георгий Кутоян работает на своем посту с 12 февраля 2016 года.

Накануне на пресс-конференции Пашинян заявил, что решение о назначении руководителей силовых структур будет принято в течение ближайших дней.

Согласно муссируемым слухам, новым главой СНБ станет Феликс Цолакян, который 1 мая, несмотря на решение фракции РПА, проголосовал за кандидатуру Никола Пашиняна. Как потом сообщил на своей странице в Facebook, он "голосовал за кандидата от народа - по совести".