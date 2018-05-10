Четверг, 10 Мая 2018 17:51

АрмИнфо.Уже очерчивается состав нового правительства Армении. Как сообщают источники АрмИнфо, близкие к правительству, в составе нового кабмина свои портфели могут сохранить министры экономического блока - Вардан Арамян (министр финансов) и Сурен Караян (министр экономического развития и инвестиций).

В настоящее время с этими министрами ведутся консультации. Окончательное решение будет принято уже завтра. Однако, поступившая информация свидетельствует о том, что эти министры не отказали Пашиняну и оставили возможность для переговоров. Отметим, тем не менее, что еще несколько дней назад Арамян в ответ на вопрос журналистов о том, намерен ли продолжить свою работу в составе нового кабмина, заявил: "Если я сейчас вам скажу, что я откажусь от членства в РПА и продолжу работу, вы меня будете уважать? Я работаю для своей страны, со своей командой".

Переговоры ведутся и с министром ЧС Давидом Тонояном, которому еще несколько дней назад соратники Никола Пашиняна на площади Республики предложили пост министра обороны. Тоноян на это предложение ответил публичным заявлением о том, что всегда служил и будет служить Родине. По сути, это неоднозначное заявление Тонояна, оставляло место для дальнейших переговоров с новым премьером. Так расценил заявление Тонояна и уже экс-министр обороны Виген Саркисян, заявив: "По сути, своим заявлением, Тоноян, который работал в нашей команде, оставил дверь открытой для предложений Пашиняна. Я бы на его месте так не поступил",- заверил он.

Согласно муссируемой информации, свою должность сохранит и вице-премьер Ваче Габриелян. На должность министра спорта и по делам молодежи вернется и Грачья Ростомян.

В составе нового кабмина, по информации АрмИнфо, откажется работать министр труда и по социальным вопросам Артем Асатрян.

Уже от должностей освобождены начальник Полиции Владимир Гаспарян и глава Службы национальной безопасности Георгий Кутоян. В отставку подали министр обороны Виген Саркисян его заместители Артак Закарян и Артак Давтян. В отставку подал и глава Комитета по управлению госимуществом Арман Саакян.

А вот из числа новых лиц в составе кабмина, скорее всего, будут Лена Назарян, которая будет назначена на должность министра охраны природы и Араик Арутюнян, который станет министром образования и науки. Уже назначен министр-глава аппарата правительства Эдуард Агаджанян, который является соратником премьера Никола Пашиняна.

Меж тем, отметим, что вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил, что РПА после смены власти становится оппозиционной силой, что в сложившихся условиях, вполне логично, и, следовательно, не примет участия в формировании правительства Пашиняна и не разделит ответственность за его деятельность. Исходя из этого, те министры-республиканцы, которые согласятся работать в составе нового кабмина, будут вынуждены уйти из РПА.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней формируется состав нового кабмина. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров (этот срок истекает 12 мая). В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства. Парламент одобряет программу правительства в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства и не избирает нового премьер-министра, парламент распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но вновь не одобряет программу правительства, парламент распускается и в этом случае.