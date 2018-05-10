Четверг, 10 Мая 2018 17:13

АрмИнфо. GeoProMining, диверсифицированная международная группа горнодобывающих компаний (GPM или «Компания»), совместно с органами местного самоуправления городов Арарат, Варденис Мегри и Агарак провели ряд мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Великой Отечественной войны, а также 26-летию формирования Армии обороны Республики Арцах.

Tак, в рамках праздничных мероприятий, состоялась церемония освещения и открытия Хачкара. Хачкар –подарок компании городу Варденис – увековечивает память и имена добровольцев, принявших участиевАрцахской освободительной борьбе.

“Традиция отмечать День Победы 9 мая стала самой живущей в нашей компании. Это самая значимая дата в истории Армении и России, объединяющая наши народы, укрепляющая нерушимую многовековую дружбу. Это уже второй Хачкар, который компания GeoProMining преподносит в дар. Первый памятник был установлен в городе Агарак в 2015 году в предверие столетия Геноцида 1915 года” – отметил Генеральный Директор ГПМ Голд Анатолий Гоготин.

В акции приняли участие ветераны ВОВ, родные и близкие павших в Арцахской войне, сотрудники компании, члены администраций местных общин и жители города. В рамках праздничных мероприятий состоялись встречи с ветеранами, шествия памяти и чести, возложения цветов к памятникам. Всем ветеранам ВОВ и семьям погибших в Арцахской освободительной войне была оказана материальная помощь и вручены подарки от Компании GeoProMining.

'' Каждый год, традиционно, сотрудники Агаракского комбината и я лично, навещаем ветеранов ВОВ г.Мегри и Агарак.Ксожелению, с каждым годом все меньше становится ветеранов войны, но наша главная задача – сохранение памяти.''-комментирует генеральный Директор Агаракского медно-молибденового комбината, Андрей Синяков.

"9 мая - это дата в сердце каждого, кто знает цену Мира, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины. Подвиг наших ветеранов предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений, дал им возможность созидать и смело идти вперёд. И сегодня их дети, внуки и правнуки уверенно держат эту победную высоту, трудятся ради настоящего и будущего своей страны, преданно служат Отечеству, с честью отвечают на сложные современные вызовы, гарантируют успешное развитие, могущество и процветание нашей Родины. Хочу поздравить коллег и весь армянский народ с этими знаменательными событиями.", - заявил президент Компании, Роман Худолий.

GeoProMining, основанная в 2001 году, является международной частной компанией с диверсифицированной ресурсной базой золота и других металлов. Предприятия GeoProMining расположены в России и в Армении. В Армении GeoProMining принадлежат два предприятия – Агаракский медно-молибденовый комбинат (АММК) и компания GPM Gold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и управляющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой.

Социальные инвестиции компании в Республику Армения за последние 10 лет превысили 8 млн.долларов США.