Четверг, 10 Мая 2018 17:02

АрмИнфо.Beeline выступит спонсором первой ежегодной Армянской художественной выставки, которая состоится в Ереване с 12 по 14 мая 2018 года. Как сообщает пресс-служба компании, на выставке будут представлены произведения современной живописи, скульптуры, видеоарта, инсталляции и фотографии из Армении, стран бывшего Советского Союза, Великобритании, Ливана, Сирии и Дубая.

В ходе круглого стола, который пройдет 12 мая участники обсудят потенциал визуальных медиа. На втором заседании (13 мая) заявлена тема <Смещение аспектов в искусстве от местных к глобальным: создатель современного образа>.

В ходе обсуждений примут участие ректор Американского университета Армении, доктор Рандал Родес, директор института современного искусства Геворг Шолхамер, искусствовед, Назарет Кароян, соучредитель Лаборатории исследований искусств и культуры Сюзанна Гюламирян и другие.

<Искусство веками стремится объединять людей и делать их жизнь лучше. Эти две миссии близки и нам. Мы надеемся, что выставка станет стимулом для развития искусства в Армении, позволит армянским художникам наладить контакты с зарубежными экспертами и выставочными комплексами и расширит их творческие возможности>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

В свой черед соучредитель Armenia Art Fair Нина Фестекджян добавила: <Мы хотим стимулировать художественные инвестиции в нашей стране, способствуя развитию образования в области искусства, а также помочь новому талантливому поколению представить свои произведения на выставке-продаже>. Соучредитель Armenia Art Fair Зара Узунян-Хелпин отметила: <Наша цель - сделать Armenia Art Fair важным событием в Армении и регионе и создать платформу для искусства, которая будет включать как основные, так и новые галереи, pop- up или онлайн галереи. Однако в первую очередь мы хотим создать визуальный <праздник>, которым может насладиться каждый>.

Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".