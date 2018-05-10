Четверг, 10 Мая 2018 16:34

АрмИнфо. Экс-премьер Армении Карен Карапетян намерен создать свою политическую партию. Об этом АрмИнфо сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

Согласно информации, партию Карен Карапетян планирует создать при активном содействии руководителя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Ожидается, что в состав новой партии войдут близкие Карену Карапетяну люди, в том числе, из нынешнего правительства РА.

Напомним, что Карен Карапетян, до того заместитель генерального директора по международным проектам ООО "Газпром энергохолдинг", а ранее гендиректор ЗАО <АрмРосгазпрома>, 13 сентября 2016 года был назначен на должность премьер- министра Армении. Во многом именно благодаря фигуре Карена Карапетяна, как говорят многочисленные эксперты, правящей Республиканской партии Армении удалось победить на парламентских выборах, который за тот период стал "лицом и голосом" агитационной кампании РПА. Карен Карапетян продолжал исполнять обязанности в качестве и. о. премьер-министра до избрания нового главы правительства 17 апреля 2018 года Сержа Саргсяна, после чего был назначен на пост первого вице-премьера Кабмина. Как заявил Карен Карапетян тогда, он в правительстве будет курировать экономический блок и территориальное развитие. 8 мая с.г., сразу после голосования в парламенте и утверждения кандидатуры Никола Пашиняна на посту премьер-министра, Карен Карапетян на своей официальной странице в Facebook сообщил о решении сложить полномочия. "Хочу выразить всем благодарность за критику, вдохновляющие слова и поддержку. Я весь свой потенциал внедрил в работу. Это был интересный и ответственный период. Всем хорошего настроения. Спасибо всем ", - написал Карапетян. Он поблагодарил свою команду, работающую в правительстве, и похвалил за патриотизм. В тот же день и.о. премьер- министра Армении Карен Карапетян президенту РА Армену Саркисяну подал прошение о прекращении его полномочий с поста первого вице-премьера, а также и.о. премьер-министра.