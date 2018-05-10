Четверг, 10 Мая 2018 15:14

АрмИнфо. "Дружественные отношения между братскими Грузией и Арменией должны развиваться, поскольку мы не только браться, но партнеры". Об этом в интервью грузинскому телеканалу "Первый канал" заявил премьер- министра Армении Никол Пашинян.

"Грузия дружественная страна. В нашей партийной программе Грузия играет определяющую роль для Армении. Полагаю, что наши отношения должны быть в стороне от геополитических факторов и влияния, которые,

к сожалению, не всегда положительные", - сказал новоизбранный премьер.

При этом он подчеркнул, что Армения и Грузия должны развивать отношения по всем направлениям, как в экономической и политической сферах, так и между народами двух стран.