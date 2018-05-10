Четверг, 10 Мая 2018 14:40

АрмИнфо. Депутат от фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Бабаян представил заявление об отказе от мандата. Об этом сообщил председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян.

При этом Бабаян, согласно закону, вправе в течение недели забрать свое заявление и сохранить мандат, в противном случае он лишается депутатских полномочий.

Напомним, что до этого 3 мая секретарь партии АРФД Агван Варданян также представил заявление об отказе от мандата. Варданян сложил депутатские полномочия после того, как вопреки решению партии не проголосовал "за" кандидата в премьеры Никола Пашиняна. После него секретарем фракции стала Арменуи Кюрегян. А в парламент по списку АРФД придет Спартак Сейранян.