Четверг, 10 Мая 2018 14:40

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин в интервью гендиректору телерадиокомплекса Президента РК Ерлану Бекхожину рассказал об отличительных качествах Нурсултана Назарбаева как политика.

"Что меня всегда, честно говоря, в Нурсултане Абишевиче и радовало, и удивляло, и удивляет до сих пор: он ещё в советское время сделал карьеру, сделал блестящую карьеру, но несмотря на советское прошлое, он человек, всегда устремлённый в будущее. Вот это удивительное качество. Он, во-первых, умеет окружать себя очень дельными, молодыми людьми, и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей. Это отличительная черта любого сильного руководителя", – сказал Путин.