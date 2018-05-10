Четверг, 10 Мая 2018 12:51

АрмИнфо."Я государственный служащий, и в мои обязанности входить работать при любом правительстве". Об этом в беседе с журналистами заявил замминистра МИД Шаварш Кочарян, отвечая на вопрос, готов ли он работать в составе нового правительства.

Кочарян отметил, что госслужащий должен служить не отдельной личности, а государству, и если его служба будет полезной, он готов работать. Коснувшись всенародного движения, замминистра заявил: "Сложились хорошие предпосылки для прогресса во всех сферах, в том числе для внешней политики, так как, по-моему, сейчас с Арменией будут считаться больше, чем прежде".

На вопрос относительно того, что именно изменится во внешней политике, Шаварш Кочарян отметил: "В основном все останется так же, как было, однако, впредь акцент в ней будет поставлен на элементе достоинства. Вот это я могу отметить. То есть в целом, требуется сбалансированная внешняя политика, но она должна быть более достойной и последовательной в достижении равенства, а также при продвижении наших интересов как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - заключил замглавы МИД.