Четверг, 10 Мая 2018 12:51

АрмИнфо. "Я рад, что Армения показала, что у нас могут происходить драматические и большие перемены, которые люди называют революцией. Однако, самое главное то, что все произошло в рамках закона и в соответствии с Конституцией". Об этом в беседе с журналистами заявил президент Армении Армен Саркисян.

"Мы показали миру, что даже армянская революция другая. Она была цивилизованной, в рамках закона и Конституции. Я очень доволен и горд этим", - отметил президент.

Относительно сложившейся в Армении ситуации, и ее возможных решений, Армен Саркисян заявил, что роль президента страны заключается в защите всех хороших инициатив правительства. "Я готов находить решения совместно с правительством. Президент может поощрять и предлагать решения правительству", - заявил президент.