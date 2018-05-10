Четверг, 10 Мая 2018 12:44

АрмИнфо.Начальник Департамента по управлению государственным имуществом при Правительстве Республики Армения Арман Саакян покидает свой. Об этом сообщил Арман Саакян 10 мая на своей странице в Facebook.

По словам Саакяна, свою 7-летнюю деятельность на посту главы Управления он завершает с чистой совестью. "Дополнительная строчка в моей биографии засвидетельствует о том, что работал и действовал по мере сил и возможностей и смог в вверенной мне сфере добиться успехов. Я действовал открыто, публично, с верой, что сегодняшний и завтрашний день нашей страны строится, благодаря добросовестной работы каждого из нас", - написал он.

Поблагодарив коллег, Арман Саакян подчеркнул, что благодаря целеустремленной и совместной работе смог "основательно и системно решить вопрос собственности тысячи соотечественников, живущих в общежитиях".

Уходя из госслужбы, как заявил Саакян, он не уходит из политики, напомнив, что годом ранее его команда и единомышленники (РПА, ред.) одержали уверенную победу на парламентских выборах. "Сегодня тем более не имею права разочаровать своих избирателей и продолжу оставаться рядом сними. Вместе продолжим нашу дорогу во имя государства и прогресса общества", - заключил он.

Напомним, что 22 июня 2011 года указом премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна, Арман Саакян был назначен руководителем управления по госимуществу при правительстве Армении. Он является сыном экс-главы армянского парламента Галуста Саакяна - одного из аксакалов Республиканской партии Армении