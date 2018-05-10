Четверг, 10 Мая 2018 12:37

АрмИнфо. Конверс Банк приступил к первичному размещению первого в 2018г. выпуска облигаций. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, одновременно с драмовыми и долларовыми облигациями, были выпущены также евровые облигации.

Объем эмиссии драмового выпуска составляет 3 млрд драмов с доходностью по купону 9,5%, долларового - $10 млн с доходностью 5,25%, еврового - 5 млн евро с доходностью 4%. Срок обращения облигаций данных выпусков составляет 36 месяцев, против 24 месяцев прежних выпусков. Периодичность выплаты купона - раз в полгода.

Завершение размещения облигаций запланировано на 1 сентября 2018г., после чего облигации пройдут процедуру листинга на бирже Nasdaq OMX Armenia для оборота на вторичном рынке.

Облигации гарантируются Фондом гарантирования банковских вкладов физических лиц.

С подробностями можно ознакомиться по ссылкам: https://conversebank.am/en/amdbondsnewissue/,https://conversebank.am/en/usdbondsnewissue/, https://conversebank.am/en/eurbondsnewissue/.

Напомним, что по состоянию на 10 мая с.г. на бирже NASDAQ OMX Armenia котируются выпущенные в мае, августе и октябре 2017г два транша долларовых облигаций Конверс Банка в объеме $6 млн и $4 млн, и один драмовый в объеме 1 млрд драмов. Доходность по долларовым облигациям Банка составила 5,75% и 5,25%, а по драмовым - 10,5%. В трех случаях срок обращения установлен в 2 года, а выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие. Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%, а непрямым держателем 100% акций выступает Holding Company "Blakery Assets" LTD. По состоянию на 1 апреля 2018г. активы Конверс Банка составили 251.5 млрд. драмов, обязательства - 215.1 млрд. драмов, а общий капитал - 36.5 млрд. драмов.