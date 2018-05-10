Четверг, 10 Мая 2018 12:06

АрмИнфо. На территории Армении с 10 по 14 мая в большинстве регионов время от времени ожидается дождь с грозой.

Как сообщает пресс-служба МЧС, во время грозы усиление ветра достигнет до 15-20 метров в секунду, в отдельных регионах страны возможен град. Юго-западный с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване с 10-14 мая время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +23 до +25 градусов.