Четверг, 10 Мая 2018 11:53

АрмИнфо. Первое заседание правительства Армении под руководством новоизбранного премьер-министра Никола Пашиняна перенесено на завтра - 11-е мая.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства, очередное заседание правительства Армении состоится 11-го мая, в 11:00.

Будет ли заседание проводиться в открытом для представителей СМИ формате, на данный момент не сообщается. Вместе с тем, еще 2 мая в беседе с журналистами на тот момент лидер протестного движения Никол Пашинян заверил, что первым и символическим решением премьер-министра Никола Пашиняна, станет отмена нашумевшего закона о проведении заседаний армянского Кабмина за закрытыми дверьми.

Отметим, что практика проведения заседаний исполнительного органа за закрытыми дверями была внедрена новой Конституцией, и после ее вступления в силу - 9 апреля 12 апреля состоялось первое заседание в подобном формате. Как заявил один из "промоутеров" данного нововведения, и.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян, это вполне нормальное и общепринятое явление, и отнюдь не отступление от норм демократии, как считают многие представители гражданского общества. "Заседание должно быть закрытым, чтобы члены Кабмина имели возможность дискутировать в свободной, непринужденной обстановке", - заявил он. -