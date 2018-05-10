Четверг, 10 Мая 2018 11:43

АрмИнфо.У мэрии Еревана проходит акция протеста, участники которой требуют отставку мэра столицы Армении Тарона Маргаряна и роспуск совета Старейшин.

Митингующие требовали, чтобы мэр Маргарян спустился к ним и рассказал о своей деятельности на должности мэра. Протестующие скандируют: "Мы хозяева нашего города" и "Тарон, спускайся". Однако, мэр проигнорировал данное требование.

Участники акции протеста заявили, что в их требования входят прекращение вырубок деревьев, нормализация работы транспорта, запрет на строительство незаконных строений, прекращение растрат бюджетных средств и другие.

Отметим, что к участникам акции протеста присоединилась также член совета Старейшин Еревана, глава фракции партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян.

Участники акции также заявили, что они никоим образом не связаны с акциями протеста, проводимыми нынешним премьер-министром Армении Николом Пашиняном.