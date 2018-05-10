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АрмИнфо. В сложившейся ситуации, когда Республиканская партия имеет абсолютное большинство в парламенте, она может саботировать деятельность нового правительства, а судя по заявлениям представителей РПА, она так и поступит. Об этом в своей статье, обнародованной порталом ilur.am, написал первый президент Армении Левон Тер-Петросян.
При этом он подчеркнул, что до сих пор для достижения поставленных задач новый премьер Никол Пашинян использовал ресурс массовых акций протеста, что с пониманием воспринималось международным сообществом, как проявление демократии. При этом Тер-Петросян подчеркивает, что Пашинян впредь не сможет использовать этот ресурс для давления на парламент в целях продвижения своих инициатив. <Этот ресурс уже исчерпан. Одно дело оказывать давление на парламент в качестве лидера оппозиции, другое, будучи премьером. На этот раз международное сообщество не потерпит этого, поскольку такой подход будет расцениваться как давление одной ветви власти на другую, причем ту, результаты формирования которой путем выборов были признаны тем же международным сообществом>,- подчеркивает Тер-Петросян, добавляя, что выходом из сложившейся ситуации являются внеочередные парламентские выборы при реформировании Избирательного Кодекса.
При этом первый президент отмечает, что и на этом пути РПА попытается чинить препятствия, поскольку внеочередные парламентские выборы не исходят из ее интересов, республиканцы не уверены в своей победе в случае новых выборов.
Резюмируя, Тер-Петросян выражает надежду на то, что политические силы проявят благоразумие и на консенсусной основе найдут выход из сложившейся ситуации, которая является угрозой для государственности.
|Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян готов работать в составе нового правительства
|Армен Саркисян собирается поощрять и предлагать решения новому правительству
|Начальник Департамента по управлению госимуществом Арман Саакян покидает свой пост
|Конверс Банк приступил к первичному размещению сразу трех выпусков облигаций - драмовый, долларовый и евровый
|Адам Шифф: Эта мирная революция дает Армении возможность задействовать все таланты своих людей и наметить перспективный новый курс
|С 10 по 14 мая в Армении ожидаются дожди и грозы
|Первое заседание правительства Армении под руководством Никола Пашиняна перенесено на завтра - 11-е мая
|У здания мэрии Еревана проходит акция протеста "Откажи Тарону"
|Тер-Петросян: Пашинян исчерпал ресурс уличных акций, как метода давления на парламент
|В ANCA убеждены: Конституционные и мирные выборы Пашиняна в премьеры откроют новые возможности для взаимодействия США-Армения
|Замминистра по делам спорта и молодежи заявил о своей отставке с поста и выходе из РПА
|ААА: Мы приветствуем демонстрацию в Армении демократии в действии
|Франция приветствует диалог между политическими силами Армении
|Никол Пашинян предложил президенту уволить Владимира Гаспаряна и Георгия Кутояна
|Эчмиадзинцы со всего мира призвали Никола Пашиняна "отказать" генералу Манвелу Григоряну
|Никола Пашиняна поздравил генсек ОДКБ
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 10-го мая
|Никол Пашинян рад тому, что Серж Саргсян находится в Армении
|Премьер-министр Пашинян: Репатриация армян на Родину должна стать одним из основных вопросов повестки дня Армении
|Пашиняна поздравил премьер-министр Литвы Саулиус Свернелис
|Спецпредставитель Генсека НАТО на Кавказе поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении
|Федерика Могерини и Никол Пашинян обсудили по телефону возможности укрепления связей между Европейским Союзом и Арменией
|Никол Пашинян: Меня выбрал народ, и мы являемся его правительством
|Премьер-министр Армении: Международное признание Арцаха- ключ к возможному объеднинению двух республик
|Премьер: Новоe правительствo будет сформированo по итогам консультаций со всеми парламентскими силами
|Виген Саркисян считает безответственным заявления, озвученные с площади Республики на сообщения Минобороны Армении о сложной ситуации на передовой
|В Ереване широко отпраздновали День Победы
|Никол Пашинян: Армения готова к установлению дипотношений с Турцией без предусловий
|Никол Пашинян: Переговоры по урегулированию арцахского вопроса являются неполноценными без участия НКР
|Виген Саркисян: С точки зрения военного сотрудничества связи с Россией имеют исключительное значение
|Виген Саркисян: Участие военных в форме в гражданских акциях неприемлемо и точка
|Члены группы “Сасна црер” требуют объявления масштабной амнистии и немедленного освобождения политических заключенных
|Пашинян и Путин переговорили по телефону
|Назарбаев поздравил Пашиняна
|Баку обеспокоен заявлением нового премьера Армении по Карабаху
|Виген Саркисян: Я не считаю произошедшее в Армении революцией
|Минобороны: Шестеро лиц, задержанных на армяно-азербайджанской госгранице - уроженцы Бангладеша
|Виген Саркисян: Я не готов разделить политическую ответственность с командой Пашиняна
|Никол Пашинян поздравил соотечественников с праздником Победы и Мира
|Посол США: Мы готовы работать с новым правительством Армении, чтобы понять, чем можем помочь по вопросу борьбы с коррупцией
|Посол России: Путин и Пашинян в ходе телефонной беседы обозначили намерение продолжить всестороннее взаимодействие
|Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян поздравил премьер-министра РА с избранием
|И. о. министра обороны РА Виген Саркисян поздравил всех с праздником и подал в отставку
|Главы фискальных ведомств продолжат работу до формирования нового правительства
|Совет Европы готов оказать любую дополнительную помощь властям Армении
|Президент Арцаха присутствовал на торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, 26-летию создания Армии обороны НКР и освобождения г. Шуши.
|Директор СНБ представил новоизбранному премьер-министру ситуацию с безопасностью в Армении
|Никол Пашинян намерен сократить полномочия премьер-министра
|В Арцахе отмечают 26-летие освобождения Шуши
|Состоялась первая встреча президента Армении и новоизбранного премьер-министра
|Посольство США в РА не комментирует информацию относительно визита делегации ФБР в Армению
|Георгий Квирикашвили: Грузия твердо поддерживает братскую Армению
|Аскеров: усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дают результатов
|Берлин: Пашиняну предстоит проделать большую работу, поскольку люди полны надежд и ожиданий
|Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром Армении
|Саакашвили поставил в пример Киеву Армению
|Карен Карапетян подал прошение о прекращении его полномочий с поста первого вице-премьера и и.о. премьер-министра
|ЕС надеется продолжить взаимодействие с новым правительством Армении
|Саакян Пашиняну: Надеюсь, что сформированное Вами правительство продолжит делать все возможное для усиления армянской независимой государственности
|Члены Республиканской партии Армении не войдут в новое правительство
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