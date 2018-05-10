Четверг, 10 Мая 2018 11:42

АрмИнфо. В сложившейся ситуации, когда Республиканская партия имеет абсолютное большинство в парламенте, она может саботировать деятельность нового правительства, а судя по заявлениям представителей РПА, она так и поступит. Об этом в своей статье, обнародованной порталом ilur.am, написал первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

При этом он подчеркнул, что до сих пор для достижения поставленных задач новый премьер Никол Пашинян использовал ресурс массовых акций протеста, что с пониманием воспринималось международным сообществом, как проявление демократии. При этом Тер-Петросян подчеркивает, что Пашинян впредь не сможет использовать этот ресурс для давления на парламент в целях продвижения своих инициатив. <Этот ресурс уже исчерпан. Одно дело оказывать давление на парламент в качестве лидера оппозиции, другое, будучи премьером. На этот раз международное сообщество не потерпит этого, поскольку такой подход будет расцениваться как давление одной ветви власти на другую, причем ту, результаты формирования которой путем выборов были признаны тем же международным сообществом>,- подчеркивает Тер-Петросян, добавляя, что выходом из сложившейся ситуации являются внеочередные парламентские выборы при реформировании Избирательного Кодекса.

При этом первый президент отмечает, что и на этом пути РПА попытается чинить препятствия, поскольку внеочередные парламентские выборы не исходят из ее интересов, республиканцы не уверены в своей победе в случае новых выборов.

Резюмируя, Тер-Петросян выражает надежду на то, что политические силы проявят благоразумие и на консенсусной основе найдут выход из сложившейся ситуации, которая является угрозой для государственности.