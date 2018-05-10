Четверг, 10 Мая 2018 11:39

АрмИнфо. В Вашингтоне позитивно восприняли мирные, конституционные, политические выборы Никола Пашиняна в премьер-министры Армении. Об этом говорится в заявлении исполнительный директор Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян, поступившем в АрмИнфо.

При этом Амбарян выразил убеждение, что данный шаг повышает авторитет Армении среди политиков США в качестве независимого, надежного и демократического партнера в продвижении общих региональных и международных приоритетов.

Более того, исполнительный директор Организации убежден, что этот позволит более ярко убедиться в том прогрессе, который переживает Армения сегодня (несмотря на двойную блокаду со стороны Баку и Анкары) и углубление демократического кризиса в соседнем Азербайджане и Турции. "Позволит создать более благоприятные условия для реализации таких соглашений как: договор об избежании двойного налогообложения, программа "Вызовы тысячелетия", открытие прямого рейса Лос-Анджелеса-Ереван и других программ, связанных с двусторонней торговлей и инвестициями. Повысит доверие международных инвесторов к Армении в качестве стабильного, надежного, безопасного, законного и прибыльного места для ведения бизнеса, а также в качестве моста между Евразией и Большим Ближним Востоком. Откроет двери для возвращения Арцаха к конструктивному участию в текущих переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Созданст новые возможности для расширения военного диалога и сотрудничества между США и Арменией", - говорится в заявлении Амбаряна.