Четверг, 10 Мая 2018 11:36

АрмИнфо.Замминистра по делам спорта и молодежи, председатель общественной организации "Армянские орлы" Хачик Асрян заявил о своей отставке с поста и выходе из Республиканской партии Армении (РПА).

Хачик Асрян сообщил о том, что собирается основать новую партию. "Проанализировав ситуацию, представленную руководством всех филиалов ОО "Армянские орлы", а также руководствуясь искренним желанием 45.117 членов этой организации, было принято решение на основе общественной организации, которая в результате 15-летней деятельности основала 301 филиал, создать новую партию - "Армянские орлы: Единая Армения",- говорится в заявлении Асряна.

Ответы на все вопросы, как указал глава ОО, прозвучат на первом съезде новой партии.