Четверг, 10 Мая 2018 11:34

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян часом ранее предложил президенту страны Армену Саркисяну уволить глав Полиции и СНБ Владимира Гаспаряна и Георгия Кутояна. "Только что подписал предложение президенту об освобождении с занимаемых должностей руководителей Полиции и Службы национальной безопасности Владимира Гаспаряна и Георгия Кутояна", - написал Пашинян на своей странице в Facebook. Владимир Гаспарян был назначен на должность начальника полиции 1 ноября 2011 года, а Георгий Кутоян работает на своем посту с 12 февраля 2016 года.

Накануне на пресс-конференции Пашинян заявил, что решение о назначении руководителей силовых структур будет принято в течение ближайших дней. "Я рассматриваю несколько вариантов в вопросе назначения глав силовых структур, и в ближайшие дни приму решение", - заявил он.

Отметим, что согласно муссируемым слухам, новым главой СНБ станет Феликс Цолакян, который 1 мая, несмотря на решение фракции РПА, проголосовал за кандидатуру Никола Пашиняна. Как потом сообщил на своей странице в Facebook, он "голосовал за кандидата от народа - по совести".