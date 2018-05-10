Четверг, 10 Мая 2018 11:33

АрмИнфо. Эчмиадзинцы со всего мира обратились к Николу Пашиняну с открытым письмом, призвав его "отказать" генералу Манвелу Григоряну.

В письме, в частности говорится: "Эчмиадзинцы со всего мира в эти дни, также как и весь народ Армении отказали Сержу Саргсяну. Не Саргсяну, как личности, а всей системе, которую создал бывший президент Армении. В эти дни мы все вспомнили того, кто заставил нас покинуть нашу родину, в частности, генерала Манвела Григоряна. Многие жители Эчмиадзина в эти дни были готовы вернуться на Родину, но узнали, что некоторые представители системы Сержа продолжают пребывать у власти и очень скоро могут продолжить свою деятельность. Мы отказали Сержу с тем, чтобы искоренить установившуюся систему. Мы надеемся, что посредством вашего вмешательства представители системы Саргсяна уедут из наших городов".

Под письмом подписались эчмиадзинцы из Бельгии, Франции, Испании, Великобритании, Испании, Голландии, Германии, Швеции, Италии, России, Украины, Беларуси и Польши.