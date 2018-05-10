Четверг, 10 Мая 2018 09:33

АрмИнфо.Поздравительное послание Николу Пашиняну в связи со вступлением в должность премьер-министра Армении направил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

Как передает пресс-служба правительства РА, в послании, в частности, говорится: Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания премьер-министром Республики Армения. Убеждён, что Ваш политический опыт и всенародная поддержка позволят возглавляемому Вами правительству в кратчайшие сроки осуществить заявленные реформы, результатом которых станет мощный скачок во всестороннем развитии Армении, дальнейшее укрепление её позиций на международной арене. Гарантией успеха такой созидательной деятельности является единство и высокая сплочённость армянского народа, его готовность активно включиться в работу по модернизации нашей страны. Республика Армения является одним из наиболее активных членов Организации Договора о коллективной безопасности, постоянно уделяла пристальное внимание необходимости совершенствования её деятельности, выдвигая при этом важные инициативы, направленные на обеспечение безопасности, в том числе Кавказского региона коллективной безопасности. Рассчитываю на продолжение интенсивного сотрудничества в деле укрепления ОДКБ, решения стоящих перед ней задач с учётом законных интересов всех государств-членов Организации. В этот памятный день примите, уважаемый Никол Воваевич, наилучшие пожелания крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на Вашем в высшей степени ответственном посту>.